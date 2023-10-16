Для Citromax

Меня пригласили поучаствовать в создании сайта для крупной международной компании Citromax. Я создавал сцены подходящей к общей концепции дизайна. А в дальнейшем анимировал их. Для меня это был большой и интересный опыт, так как создавать еду в отличии от твердых поверхностей, как оказалось для меня, очень не просто. Но теперь мои умения прокачались. За что я очень благодарен данной возможности. )