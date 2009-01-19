3D-визуализация жилого комплекса "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ" выполнена в мае 2007 года по заказу ЗАО "Домостроитель. Группа компаний "Домостроитель" - крупный инвестиционно-строительный холдинг, выполняющий функции инвестора, девелопера, заказчика, застройщика и генподрядчика на рынке качественного и доступного жилья Московской области. Комплекс "ЮГО-ЗАПАДНЫЙ" - это современный жилой комплекс из 17-этажных кирпично-каркасных домов с собственной развитой инфраструктурой. Целый микрорайон в окружении естественной природы всего в 8 км от Москвы по Киевскому шоссе в небольшом современном городе Московский Ленинского района.