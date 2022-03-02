Фантазийная стимпанк-модель револьвера

Стим-панк/дезель-панк модель пневматического револьвера. Отдельно модель и её вид в интерьере с отдельным патронташем под сменный боезапас в барабанах.

Револьвер работает по принципу PCP-пневматического оружия, что обуславливает наличие громоздкого бронзового бака для сжатого воздуха. С другой стороны, ввиду того, что для стрельбы не требуется традиционный пороховой патрон, а лишь наличие сферической пули, сменные барабаны с боезапасом, имеют гораздо меньший размер, по сравнению с традиционными револьверами