Ford Mustang

Первоя моя модель авто и тестовый рендер MR в 6 максе. Эээх ))

Немного доделанная модель предыдущего Форда! Сделана по фото, так что прошу прощения за недочёты в дизайне кузова.

/ Недетализированная работа, но всё же.

Прошу оценивайте.