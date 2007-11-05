Ford Mustang
3D-графика
Добавлена880 просмотров
16 лет назад
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Первоя моя модель авто и тестовый рендер MR в 6 максе. Эээх ))
Немного доделанная модель предыдущего Форда! Сделана по фото, так что прошу прощения за недочёты в дизайне кузова.
/ Недетализированная работа, но всё же.
Прошу оценивайте.