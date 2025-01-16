Функциональные 3D-модели: подставки и аксессуары

Разрабатываю практичные и стильные 3D-модели для 3D-печати. Примеры из моего портфолио:

Врата Обливиона (TES) : оригинальная подставка для телефона в виде культовых ворот. Удобство и эстетика в одном аксессуаре.

Стенд для клинков Иллидана (WoW): массивная платформа с башнями и горным рельефом для надежного хранения.

Эти проекты демонстрируют, как я могу воплотить в жизнь ваши идеи, объединяя практичность и стиль. Закажите у меня разработку аксессуаров или функциональных моделей, которые идеально впишутся в ваш стиль!