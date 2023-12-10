Game-ready model Challenger 2F
3D-графика
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13 дней назад
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Делаю модели в Blender. В портфолио отображена game-ready модель, которая была выполнена по пайплайну. Base mesh / Low-poly / High-poly / UV Unwrapping / Texturing in Substance Painter / Создание сцены и освещение / Рендер.
Я описал пайплайн, который применялся в данной работе. Срок работы будет зависеть от того, сколько будет пунктов в вашем ТЗ и типа объекта, который нужно смоделировать.