Game-ready model Challenger 2F

Делаю модели в Blender. В портфолио отображена game-ready модель, которая была выполнена по пайплайну. Base mesh / Low-poly / High-poly / UV Unwrapping / Texturing in Substance Painter / Создание сцены и освещение / Рендер.

Я описал пайплайн, который применялся в данной работе. Срок работы будет зависеть от того, сколько будет пунктов в вашем ТЗ и типа объекта, который нужно смоделировать.