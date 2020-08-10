Графический дизайнер

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5 лет назад
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Я начинающий фрилансер.

«Креативная, очень внимательная, отзывчивая, старательная». Это лишь часть моих качеств. 

Обладая уникальным набором навыков, я создаю инновационные, эстетически интересные, функциональные и уникальные продукты для международного рынка. Я сосредоточена на помощи клиентам в разработке инновационных и рентабельных продуктов. 

У меня отличные знания и навыки в SolidWorks, AutoCAD, kompas 3D, 3Dmax, Autodesk Maya, Adobe Photoshop, Blender, механическом дизайне, автомобильной инженерии, инженерной анимации и высококачественном рендеринге.

Также работаю под VR/AR. 

3ds MaxAutoCADBlenderSolidWorks