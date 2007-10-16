Группа индивидуальных высотных жилых домов на улице Горецкого.

Генеральным планом по формированию ансамбля застройки по улице Горецкого предусмотрена группа индивидуальных высотных жилых домов по г/п №9 и № 11 с пластически развитыми многофункциональ-ными встроенно-пристроенными помещениями культурно-бытового назначения.

Жилая часть здания №9 и№11 по г/п состоит из одной высотной секции 17-18 этажей, техподполья, теплого чердака и встроенно-пристроенных одно-двухэтажных помещений ; помещения товарищества собственников , помещение филиала банка и администра-тивного помещения.

Жилой дом дополняется объемом одно-двухэтажной пристроенной части №9 с помещениями ЖЭС , участка милиции, АТС и подземным гаражом-стоянкой на 25 машин, а также техническим подпольем и №11 помещениями ФОКа и отделением связи и подземным гаражом-стоянкой на 25 машин, а также техническим подпольем.

Со стороны основного фасада по ул. Горецкого за счет пластически развитого благоустройства и малых архитектурных форм организована рекреация для входов во встроенные помещения жилого дома.