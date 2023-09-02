Это первый цифровой показ мод, который мы выполнили и который стал первым 3д показом в мире. Он стал отправной точкой, которая привела к крупным сотрудничествам, известным клиентам и насыщенной работе, развернувшейся на фоне пандемии.

В этом проекте клиент предоставил 3D-модели, которые мы модифицировали для анимации. Идея заключалась в замене классического показа мод (который был невозможен из-за пандемии) виртуальным. Визуальным ориентиром в этом проекте послужила одна из наших предыдущих некоммерческих работ.



Все видео вы можете увидеть пройдя по ссылке https://www.behance.net/gallery/172194569/Hanifa-Fashion-Show