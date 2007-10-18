Индивидуальные жилые дома в микрорайоне "Лошица"

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Участок площадью 1,3 га для стр-ва жилого дома по г/п №11расположен
В микрорайоне “Лошица “ на перекрёстке ул. Янки Лучиныи ул. Прущинских.
Рельеф участка полого-холмистый с общим уклоном до 50% в северо-восточном направлении.
Индивидуальный жилой дом является доминирующим акцентом перекрестка
улиц с раскрытием двух фасадов.
Здание 6 - 9 этажное с объемно-планировочно развитым первым этажом,
а на перепаде рельефа -и цокольным этажом, включающими встроенно-пристроенные
помещения: промтоварный магазин, помещения для временного пребывания детей,
компъютерный зал и зал игровых автоматов в двух уровнях, кафе с магазином кулина-
рии и помещение товариществасобственников.
Жилая часть здания состоит из 5 секций на 115 квартир, в том числе -8 кв.-
для семей с инвалидами, техподполья и теплого чердака.
Архитектурное решение здания характеризуется цельным объемно-планиро-
вочным приемом и является доминирующим завершением композиционной группы
застройки по ул. Лучины и Прушинских.
Жилая часть дополняется пластичными объемами пристроенных помещений ,
террасой на перепаде рельефа и округлыми завершениями на углах здания.
Участок площадью 0,76 га для стр-ва жилого дома по г/п №12расположен в микрорайоне “Лошица “ на ул. Прущинских.
Рельеф участка полого-холмистый с общим уклоном до 30% в северо-восточном
направлении. Здание своим высотным, объемным решением с пластичным, развитым
первым этажом пристроенной части является планировочным акцентом композицион-
ной группы с жилым домом N11.
Здание состоит из15 этажей жилой части в составе 4 квартиры для семей
с маломобильной группы населения и первым встроенным этажом с помещениями
нотариальной конторы и помещениями товарищества собственников.
Наличие в доме техподполья и теплого чердака.
В пристроенной одноэтажной части размещен блок бытового обслуживания и
общественный туалет, сблокированный с ТП-106.
Архитектурное решение высотного объема решено цельным пластичным
и цветовым приемом и дополняется структурно развитым пристроенным первым этажом
и гармонично формирует застройку по ул. Прушинских.