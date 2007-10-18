Индивидуальные жилые дома в микрорайоне "Лошица"

Участок площадью 1,3 га для стр-ва жилого дома по г/п №11расположен

В микрорайоне “Лошица “ на перекрёстке ул. Янки Лучиныи ул. Прущинских.

Рельеф участка полого-холмистый с общим уклоном до 50% в северо-восточном направлении.

Индивидуальный жилой дом является доминирующим акцентом перекрестка

улиц с раскрытием двух фасадов.

Здание 6 - 9 этажное с объемно-планировочно развитым первым этажом,

а на перепаде рельефа -и цокольным этажом, включающими встроенно-пристроенные

помещения: промтоварный магазин, помещения для временного пребывания детей,

компъютерный зал и зал игровых автоматов в двух уровнях, кафе с магазином кулина-

рии и помещение товариществасобственников.

Жилая часть здания состоит из 5 секций на 115 квартир, в том числе -8 кв.-

для семей с инвалидами, техподполья и теплого чердака.

Архитектурное решение здания характеризуется цельным объемно-планиро-

вочным приемом и является доминирующим завершением композиционной группы

застройки по ул. Лучины и Прушинских.

Жилая часть дополняется пластичными объемами пристроенных помещений ,

террасой на перепаде рельефа и округлыми завершениями на углах здания.