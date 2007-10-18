Индивидуальные жилые дома в микрорайоне "Лошица"

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Участок площадью 0,76 га для стр-ва жилого дома по г/п №12расположен в микрорайоне “Лошица “ на ул. Прущинских.
Рельеф участка полого-холмистый с общим уклоном до 30% в северо-восточном
направлении. Здание своим высотным, объемным решением с пластичным, развитым
первым этажом пристроенной части является планировочным акцентом композицион-
ной группы с жилым домом N11.
Здание состоит из15 этажей жилой части в составе 4 квартиры для семей
с маломобильной группы населения и первым встроенным этажом с помещениями
нотариальной конторы и помещениями товарищества собственников.
Наличие в доме техподполья и теплого чердака.
В пристроенной одноэтажной части размещен блок бытового обслуживания и
общественный туалет, сблокированный с ТП-106.
Архитектурное решение высотного объема решено цельным пластичным
и цветовым приемом и дополняется структурно развитым пристроенным первым этажом
и гармонично формирует застройку по ул. Прушинских.