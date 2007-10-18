Индивидуальные жилые дома в микрорайоне "Лошица"

Участок площадью 0,76 га для стр-ва жилого дома по г/п №12расположен в микрорайоне “Лошица “ на ул. Прущинских.

Рельеф участка полого-холмистый с общим уклоном до 30% в северо-восточном

направлении. Здание своим высотным, объемным решением с пластичным, развитым

первым этажом пристроенной части является планировочным акцентом композицион-

ной группы с жилым домом N11.

Здание состоит из15 этажей жилой части в составе 4 квартиры для семей

с маломобильной группы населения и первым встроенным этажом с помещениями

нотариальной конторы и помещениями товарищества собственников.

Наличие в доме техподполья и теплого чердака.

В пристроенной одноэтажной части размещен блок бытового обслуживания и

общественный туалет, сблокированный с ТП-106.

Архитектурное решение высотного объема решено цельным пластичным

и цветовым приемом и дополняется структурно развитым пристроенным первым этажом

и гармонично формирует застройку по ул. Прушинских.