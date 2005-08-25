Кімната у стилі лофт

Кімната, створена у 3Ds MAX і відтворена за допомогою Corona Render, вражає своєю атмосферою. Вона відзначається відкритими шафами та полицями, а ліжко, розташоване на бетонній плиті, додає елементів індустріального дизайну. Високі стелі створюють відчуття простору, а цегляна обробка на стінах дарує кімнаті неповторний вигляд, який вразить будь-якого мешканця, цієї квартири.