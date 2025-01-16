Кастомные кейкапы: дракон и кот

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4 месяца назад
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Создаю уникальные 3D-модели кастомных кейкапов для механических клавиатур. В моем портфолио — дизайн, который завораживает:

  • Дракон на 12 клавиш (F1–F12): высокая детализация, идеально подходит для печати прозрачными полимерами, создавая впечатляющий эффект.

  • Спящий кот на 4 клавиши: милый и уютный дизайн, который добавляет теплоты любому рабочему столу.

Все модели полностью оптимизированы для 3D-печати, готовы к производству и отличаются продуманной конструкцией для удобного использования.

Закажите у меня создание кастомных кейкапов, которые подчеркнут вашу индивидуальность и украсят вашу клавиатуру!