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Level Art
3D-графика
Добавлена
7 лет назад
191 просмотр
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фриланс
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Создание лоупольних моделлей для таких проэктов как «NFL Head Coach», Medla of Honor, Crysis, BF2.
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Денис
SliderOK
Был
7 лет назад
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