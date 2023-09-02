Louis Vuitton jacket

3D-графика
Добавлена
4 месяца назад
1 просмотр
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Это, пожалуй, самая известная наша работа, которую просят повторить большинство заказчиков.

Модель создана на основе предоставленной заказчиком фотографии, разработка идеи и воплощение - наша работа

Все видео и полное описание на сайте https://www.behance.net/gallery/172245939/Louis-Vuitton-jacket