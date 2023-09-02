Это, пожалуй, самая известная наша работа, которую просят повторить большинство заказчиков.



Модель создана на основе предоставленной заказчиком фотографии, разработка идеи и воплощение - наша работа



Все видео и полное описание на сайте https://www.behance.net/gallery/172245939/Louis-Vuitton-jacket