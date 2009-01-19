Львовская гавань

3D-визуализация выполнена в октябре 2006 года по заказу отдела рекламы компании "47 Трест". Работа проводилась к "Ярмарке недвижимости", проходившей 13-15 октября в Ледовом дворце. Данная 3D-визуализация украсила выставочный стенд компании "47 Трест" и рекламные буклеты компании. Созданная 3D-визуализация также вошла в фирменный календарь компании. Особенность этих 3D-изображений в том, что компанией "47 Трест" была поставлена задача, не только отобразить внешний вид комплекса, но и показать благоустройство с особенностями местности.