Малышарики

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3D-графика
Добавлена
4 года назад
122 просмотра
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В данном проекте занимался текстурированием и визуализацией
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Игорь Сердюк
Serduk
Был
4 года назад
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