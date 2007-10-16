Общественный и спортивный центр.

Находится в квартале индивидуальной жилой застройки в п. Ратомка . Рельеф участка пологий. Перепад относи-тельных отметок рельефа составляет 9 м с понижением в северо-восточном направлении. Участок свободен от растительности и инжене-рных сетей.

Здание представляет собой трехэтажный ци-линдрический объем, объединяющий поме-щения разного функционального назначения в компактный комплекс 48 Х 50м с подвалом, без чердака.

Планировка этажей решена на основе сов-ременных требований и в сочетании с сов-ременными видами инженерного оборудо-вания, обеспечивает необходимый уровень комфорта в основных помещениях и в мес-тах общего пользования.

Архитектурное решение характеризуется плав-ными линиями стен трехэтажного объема с вер-тикалями остекленных прозрачных лестничных клеток.

Здание, следуя значительному падению рельефа, имеет каскадный перепад уровней с возможностью устройства эксплуатируемой кровли с летней площадкой бара. Над домини-рующим двухсветным спортивным залом, рас-положенным в повышенной части здания, устроено большепролетное покрытие сложного профиля, гармонично завершающее образ зда-ния в целом. Покрытие меньшего размера пов-торяется над венткамерой, расположенной на нижнем уровне кровли. Оно является козырьком летнего бара и создает в сочетании со световым фонарем законченный, так называемый, «пятый» фасад. Островное расположение зда-ния предполагает круговой обзор без выде-ления «главного» фасада. В создании фасадов основным элементом являются витражи. Их форма создает линии и объемы, за которыми прочитываются назначения помещений. Глухие участки стен поддерживают тему «живых» линий крылец и пандусов входов.