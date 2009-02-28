Оформление входа в здание

3D-графика
Добавлена
15 лет назад
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Создание дизайн-проекта входного крыльца в здание банка. Требовалось

спроектировать пристройку к зданию, исходя из имеющейся конструкции

крыльца. Было выполнено несколько вариантов; здесь представлен один из

малобюджетных, если так можно сказать, проектов.