Оформление входа в здание
3D-графика
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15 лет назад
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Создание дизайн-проекта входного крыльца в здание банка. Требовалось
спроектировать пристройку к зданию, исходя из имеющейся конструкции
крыльца. Было выполнено несколько вариантов; здесь представлен один из
малобюджетных, если так можно сказать, проектов.