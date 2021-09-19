Охотничье оружие MP-155

Добавлена
2 года назад
17 просмотров
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Low poly 3D-модель полуавтоматического дробовика MP-155.

Тип карты текстуры:

BaseColor

Metallic

Roughness

AO

Height

Emissive(only for collimator mirror)

Normal(OpenGL and DirectX)

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Полигоны моделей.

Дробовик - 12 837.

Коллиматорный прицел - 5,784.

Контейнер для патронов - 2 320.

Гильза для патронов - 236.

Все модели вместе имеют - 29,673.

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2K/4K Текстур