Охотничье оружие MP-155

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Low poly 3D-модель полуавтоматического дробовика MP-155.
Тип карты текстуры:
BaseColor
Metallic
Roughness
AO
Height
Emissive(only for collimator mirror)
Normal(OpenGL and DirectX)
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Полигоны моделей.
Дробовик - 12 837.
Коллиматорный прицел - 5,784.
Контейнер для патронов - 2 320.
Гильза для патронов - 236.
Все модели вместе имеют - 29,673.
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2K/4K Текстур