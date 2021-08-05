Печатное издание пространства CoffeeLine

Печатное издание CoffeeLine представляет собой визуальное описание пространства фантазийной компании, которая занимается поставкой кофе в дома потребителей путем кофейного трубопровода. Весь проект был создан с нуля: наброски в Adobe Photoshop, моделирование и визуализации в SketchUp с Vray, вёрстка в Adobe Indesign, схемы и иконки в Adobe Illustrator.

Также у пространства есть виртуальный тур: https://webobook.com/public/605aeb7192d10514790a5072,en