Поезд Чайтаньи - Проморолик

Полностью законченный авторский проморолик для последующего масштабного проекта под название Поезд Чайтаньи. Все сцены и объекты были созданы вручную "с нуля". В том числе ландшафт пустыни и 3D модель поезда.В работе использовался такой софт:- Cinema 4D- World Machine- After Effects- Photoshop- Premiere Pro- Audition