Помада для 3D-конфигуратора

Мой первый серьезный проект в виде помады. Он был сделан для компании OSATA Integration, которая занимается разработкой коммерческих конфигураторов для размещения на собственных сайтах. Эта помада была создана для презентативного 3D-конфигуратора, что бы наглядно показать функционал конфигураторов. Про саму помаду. Состоит из 3-х частей: колпачка, основной базы-контейнера и самой, косметической, помады. Текстуры подбирались по предпочтениям заказчика.

Посчелкать можно тут: https://cdn.soft8soft.com/AROAJSY2GOEHMOFUVPIOE:9cd72c4ea4/lipstick/index.html (Конфигуратор не моя работа.)