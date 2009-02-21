Проект планировки 8 квартала Выборгского района

3D-графика
Добавлена
15 лет назад
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Объемно-пространсвенное решение проекта планировки 8 квартала Выборгского района, ограниченного пр. Просвещения, ул Хошимина, ул Конструкторов.

Все дома существующей застройки выполнены с фотографий, расставлены в соответствии с точной топосъемкой территории и чертежами. Дома проектируемой застройки строились по чертежам и эскизам.

На работу потрачено 2 недели