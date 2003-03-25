Проект Скрипка / Il Violino Project

Проект Скрипка, пожалуй, одним из самых интересных и сложных в моем опыте.На его реализацию ушло 7 дней эффективной работы.Сначала мы подготовили модель в Cinema 4D: наложили текстуры, осветили и заанимировали ее. Затем был проделан весь композ в After Effects, где была придана финальная эстетика и пост эффекты. Осталось только правильно смонтировать полученные исходники в Premiere Pro и устроить подходящий sound-дизайн.