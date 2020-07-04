Профессиональный дизайн интерьера

Добрый день!

Вас приветствует студия дизайна |МЕЖДУ БАЛОК|.

Выполняем дизайн жилых и общественных интерьеров под любой бюджет. Опыт работы более 5 лет. В

ходе разработки проекта интерьера ведется постоянное общение с клиентом. Мы

прислушиваемся к пожеланиям наших заказчиков, учитывая все детали. Интерьер

разрабатывается на реально существующих предметах и элементах. Как бонус -

скидки от большинства поставщиков.

Студия |МЕЖДУ БАЛОК| это:

- Авторский дизайн интерьера, проектирование.

- Полный комплект чертежей по всем видам работ.

- Визуализация проекта в 3Ds max, которая позволит увидеть интерьер со всеми предметами и

материалами.

- Интерактивная панорама, позволяющая осмотреться внутри интерьера(по желанию).

- Комплектация интерьеров и экстерьеров.

- Подбор строительных и отделочных материалов.

- Консультации смежных специалистов по сантехнике, электрике, вентиляции, отоплению.

- Реализация проекта "под ключ". Опытная бригада строителей которая справится с

любой задачей.

- Авторский надзор.

Наши работы можно посмотреть здесь: mezhdubalok.com.

В ходе воплощения проекта в жизнь ведётся постоянный контакт со строителями и

заказчиком до завершения строительных работ. Мы не оставляем своего клиента

одного при решении любых задач, касающихся исполнения и реализации проекта.

Звоните, пишите в Viber, WhatsApp, Telegram. Сделаем просчет по Вашей площади.