Профессиональный дизайн интерьера

Добрый день!
Вас приветствует студия дизайна |МЕЖДУ БАЛОК|.
Выполняем дизайн жилых и общественных интерьеров под любой бюджет. Опыт работы более 5 лет. В
ходе разработки проекта интерьера ведется постоянное общение с клиентом. Мы
прислушиваемся к пожеланиям наших заказчиков, учитывая все детали. Интерьер
разрабатывается на реально существующих предметах и элементах. Как бонус -
скидки от большинства поставщиков.
Студия |МЕЖДУ БАЛОК| это:
- Авторский дизайн интерьера, проектирование.
- Полный комплект чертежей по всем видам работ.
- Визуализация проекта в 3Ds max, которая позволит увидеть интерьер со всеми предметами и
материалами.
- Интерактивная панорама, позволяющая осмотреться внутри интерьера(по желанию).
- Комплектация интерьеров и экстерьеров.
- Подбор строительных и отделочных материалов.
- Консультации смежных специалистов по сантехнике, электрике, вентиляции, отоплению.
- Реализация проекта "под ключ". Опытная бригада строителей которая справится с
любой задачей.
- Авторский надзор.
Наши работы можно посмотреть здесь: mezhdubalok.com.
В ходе воплощения проекта в жизнь ведётся постоянный контакт со строителями и
заказчиком до завершения строительных работ. Мы не оставляем своего клиента
одного при решении любых задач, касающихся исполнения и реализации проекта.
Звоните, пишите в Viber, WhatsApp, Telegram. Сделаем просчет по Вашей площади.