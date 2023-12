Radio receiver (3ds Max, Vray)

Classic style radio. The model is an imitation of the Sangean WR-11 radio

Download: https://3ddd.ru/3dmodels/show/radiopriemnik_sangean

Author: Gevorg Nersisyan (Architect/Designer)

Website: https://cadauto3d.ru/en/

Telegram https://t.me/Cadauto3D

Skype: gevners1 (Preferred)

E-mail: [email protected]

Tel: +7 (958) 401-3443, +374(95)430814 (10:00-23:00)