Рекламный ролик «Элитстрой»
3D-графика
Добавлена155 просмотров
15 лет назад
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30 секундный рекламный ролик для компании "Элитстрой". Надо было указать в ролике, что есть новогодняя акция, показать дома участвующие в этой акции и еще заказчик хотел какого-то волшебства. Новый год же...