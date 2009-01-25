Рекламный ролик «Элитстрой»

3D-графика
Добавлена
15 лет назад
155 просмотров
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30 секундный рекламный ролик для компании "Элитстрой". Надо было указать в ролике, что есть новогодняя акция, показать дома участвующие в этой акции и еще заказчик хотел какого-то волшебства. Новый год же...