СКУЛЬПТУРА

Я училась на художника-скульптора. Целью обучиться было понимание форм,скульптуры,умение чувстовать это все,чтобы в дальнейшем использовать это в 3Dмоделировании ювелирных украшений (чем я сейчас занимаюсь(фото на странице)и не только этим.)

Сейчас я конечно не занимаюсь классической скульпторы,в то же время могу сказать,что интерес к этому не пропал. И я отлично применяю навыки скульптора в рисовании,и 3D.