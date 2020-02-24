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Смешарики: Пин-код
3D-графика
Добавлена
4 года назад
371 просмотр
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фриланс
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На данном проекте занимался визуализацией (предметы, окружение, персонажи)
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1280x720
102 КБ
Игорь Сердюк
Serduk
Был
4 года назад
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