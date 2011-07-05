Сооружение-символ (конкурс)

3D-графика
Добавлена
12 лет назад
142 просмотра
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Сооружение-символ в Дубаи. Делалось командой архитекторов и дизайнеров на международный конкурс. Само здание моделировалось мной, сложность оценивайте сами... проработку ракушки, ее форму, сетку ну и т.д...