Создание 3д каталога и реалистичных изображений

Добавлена
2 года назад
19 просмотров
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Разработана 3д модель, визуализация (рендеринг).

Срок разработки: 15 дней.