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Создание 3д каталога и реалистичных изображений
3D-графика
Добавлена
2 года назад
19 просмотров
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Разработана 3д модель, визуализация (рендеринг).
Срок разработки: 15 дней.
1600x1280
979 КБ
3000x2400
2 МБ
3000x2400
2 МБ
3000x2400
2 МБ
Кирилл Вилков
KirillVilkov
Был
2 года назад
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