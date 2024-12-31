Создание персонажей для игр

Привет, рад приветствовать вас на моей странице. Пожалуйста, свяжитесь со мной перед размещением заказа, чтобы обсудить детали вашего проекта.

Я специализируюсь на создании 3D-персонажей для игр, анимации, рендеринга и других целей. Моя задача - воплотить ваши идеи в жизнь, используя профессиональные инструменты 3D-моделирования.

Нужно для заказа:

Как мы будем работать:

1. Обсуждение проекта: Опишите вашу идею, расскажите, где будет использоваться персонаж (игра, анимация и т.д.). Мы уточним, сколько персонажей необходимо и какие требования к ним предъявляются.

2. Начало работы: Я приступаю к созданию модели, регулярно предоставляя вам промежуточные результаты и уточняя детали.

3. Результат: Готовый персонаж полностью соответствует вашим требованиям, и вы получаете все необходимые файлы.