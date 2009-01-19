3D-визуализация жилого дома на пересечении Выборгского шоссе и Суздальского проспекта выполнена в марте 2008 года по заказу компании "М-Индустрия". Проект имеет название "Суздаль Хаус", что нашло отражение в его подаче. Эффектный ракурс и нереалистичное окружение дома создают современный образ проекта и подчеркивают высотный характер здания. "Суздаль Хаус" находится недалеко от Шуваловского парка и Суздальских озер, поэтому на изображении дом окружен зеленью, а в окнах виднеется отражение воды.