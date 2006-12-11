Таємний скіпетр світила

Всім доброго дня, я 6 годин працював над цією моделлю, багато чудових деталей, трохи анімації та текстур, вісь відправлена ​​на пост https://www.pinterest.com/pin/1070660511405219744/ https ://www.fiverr.com/chromedisaster?up_rollout=true

Джерело сили:

виготовлено зі стародавнього сяючого кристала, який має унікальні здатність направляти магічну енергію з навколишнього середовища.

Світловий ефект:

при активації посох випромінює м'яке світло, оточуючи власника аурою таємничого сяйва, що посилює враження магічної сили.

Магічні властивості:

Збільшує магічну силу власника, підсилюючи заклинання і ефекти легкої магії.

Здатний створювати захисні бар'єри світла для блокування ворожих атак.

Резонанс стихій:

посох має здатність резонувати зі стихіями світла та природи, підсилюючи магічні атаки, пов’язані з цими стихіями.

Можливість зцілення:

Володар може використовувати посох для застосування магічних заклинань зцілення, які можуть відновити енергію та здоров’я союзників.

Символи захисту:

вигравірувані символи на посоху забезпечують захист від магічних атак, створюючи магічний бар’єр навколо власника.

Таємна загадка:

посох приховує свою історію та походження, і його повні можливості можуть розкриватися поступово, коли власник досліджує свої магічні здібності.

Спеціальні заклинання:

посох надає доступ до унікальних заклинань, пов’язаних зі світлою магією, здатних контролювати та освітлювати довкілля.

Унікальний дизайн:

він має елегантний дизайн з інкрустованими дорогоцінними каменями, які світяться в темряві, надаючи йому візуальної привабливості.

Випробування на міцність:

щоб розкрити повний потенціал посоха, володар має пройти випробування, які перевіряють його відданість світлу та його здатність контролювати магію.