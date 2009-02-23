Транзистор
3D-графика
Добавлена158 просмотров
15 лет назад
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Транзистор - анимированая история о роботе, который ищет своё увлечение.
В работе задействованы такие области анимации как: создание прототипа персонажа, дизайн окружения и моделинг, визуализация и анимация всей сцены.
При работе над роликом - преследовалась цель создать милую историю, которая отразла бы мои увлечения, навыки и способности как аниматора и дизайнера.