http://suponix.com/portfolio/video/transistor/

Транзистор - анимированая история о роботе, который ищет своё увлечение.

В работе задействованы такие области анимации как: создание прототипа персонажа, дизайн окружения и моделинг, визуализация и анимация всей сцены.

При работе над роликом - преследовалась цель создать милую историю, которая отразла бы мои увлечения, навыки и способности как аниматора и дизайнера.