3D-визуализация нефтеналивного комплекса выполнена в октябре 2007 года для компании "Северо-Западный Альянс". Это уже третья 3D-визуализация сделанная для данной компании. Если предыдущие визуализации основывались на эскизных разработках проекта, то в данный момент работа шла на основе предоставленного Заказчиком генерального плана комплекса. Расположившись в Лужской Губе Финского залива, морской нефтеналивной терминал будет играть важную роль для российской экономики.