Вистино
3D-графика
Добавлена247 просмотров
15 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
3D-визуализация нефтеналивного комплекса выполнена в октябре 2007 года для компании "Северо-Западный Альянс". Это уже третья 3D-визуализация сделанная для данной компании. Если предыдущие визуализации основывались на эскизных разработках проекта, то в данный момент работа шла на основе предоставленного Заказчиком генерального плана комплекса. Расположившись в Лужской Губе Финского залива, морской нефтеналивной терминал будет играть важную роль для российской экономики.