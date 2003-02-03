Меня зовут Михаил. Занимаюсь визуализация(Интерьера и экстерьера) и моделирование объектов в 3ds max. Помогу воплотить в реальность любое ваше желание. Готов сотрудничать на протяжение всего дедлайна, поддерживаю связь каждый день. Адекватно отношусь к корректировкам. Могу сотрудничать как с дизайнерам, так и с людьми, которые просто захотели сделать ремонт!

Так-же ссылка на портфолио т.к допустимый объём файлов слишком маленький на Weblancer

https://www.dropbox.com/scl/fo/bhbqbbdihqazfdml93p37/h?dl=0&rlkey=vasgxnanzkhjo27tgwt63gxk2