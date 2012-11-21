Визуализация рабочего кабинета

Дизайн и все идеи абсолютно с нуля, заказчик не знал сам, что он хочет. Так что в этом проекте мной разработана и реализована в 3D Max полная концепция интерьеров его квартиры.

Это – кабинет.

Шкафы для книг нестандартные и будут изготовлены на заказ. Полная разработка дизайна и конструкций книжных шкофов.

В оформлении кабинета использованы – шпон из драгоценных пород дерева, венецианское стекло в книжных шкафах, пол оформлен маркетри.