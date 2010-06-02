Визуализация района

Моделлинг на глаз.. по пару фотографиям недостроенного дома..

Так же прорендерено видео подлёта камеры к каждому дому..

будет использовано на сайте строительной компании ссылка бдет позже

Детализация и наполнение Среднего качества

Запрошенная стоимость по данному проекту 350$ реальная стоимость с видео, анимацией и всеми детальными рендерами от 1000 до 4000$ + флеш сайт.

Из за сильно сниженного бюджета пришлось отказаться от красотостей облётов камерой и видио монтажа.. так же наполнения сцены деталями...

AMD Opteron™ render v-ray