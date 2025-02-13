2D Анимация/Катсцена/Мультик

Нарисую, анимирую и смонтирую видео/рекламу/gif-анимацию/ролик на свадьбу или день рождения и другое с Вашими персонажами.

Персонажи и окружение по умолчанию для анимации рисуются мной С НУЛЯ, но Вы можете предоставить исходники по желанию.

Цена ролика зависит от количества статичных кадров и их проработки, все рассмотрим индивидуально.

Нужно для заказа:

Для анимационного ролика необходимо:

- сценарий или ТЗ;

- референсы;

- похожие видеоролики со схожей тематикой и визуальной стилистикой;

- аудиофайлы, эффекты (при наличии).