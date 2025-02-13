2D Анимация/Катсцена/Мультик

Нарисую, анимирую и смонтирую видео/рекламу/gif-анимацию/ролик на свадьбу или день рождения и другое с Вашими персонажами.
Персонажи и окружение по умолчанию для анимации рисуются мной С НУЛЯ, но Вы можете предоставить исходники по желанию.
Цена ролика зависит от количества статичных кадров и их проработки, все рассмотрим индивидуально.
Нужно для заказа:
Для анимационного ролика необходимо:
- сценарий или ТЗ;
- референсы;
- похожие видеоролики со схожей тематикой и визуальной стилистикой;
- аудиофайлы, эффекты (при наличии).