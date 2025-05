2D Відеопрезентація для BNA

Video presentation can combine different types of animation: infographics, screencast, isometry. This form of presentation appears interesting and captures the viewer's attention at once.

Combining infographics and screencast, we created a video presentation for BNA - Yoello.

We will be glad to create a video for your mobile application, website or platform.

Відеопрезентація може поєднувати різні види анімації: інфографіку, скрінкаст, ізометрію. Така форма подачі виглядає цікаво та захоплює увагу глядача одразу.

Поєднавши інфографіку та скрінкаст, ми створили відеопрезентацію для BNA - Yoello.

Ми з радістю створимо ролик для вашого мобільного додатку, сайту чи платформи.

