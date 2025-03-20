3 Промо-анімації для бренду доглядової косметики Nixora

Анімація:

1) Динамічний промо-ролик. https://youtu.be/9zDdzaRc1ZA

Ролик зі швидкою текстовою анімацією, яка моментально чіпляє увагу і чітко пояснює філософію бренду



2) Спокійний промо-ролик про комплексний догляд. https://youtu.be/BEb_-6o--s4

Показує, що правильна система догляду - це найкраща інвестиція в якість шкіри сьогодні і в майбутньому.



3) Ролик для соцмереж про лінійку кремів. https://youtube.com/shorts/bwwq9pTFJhU

Представляє продукти, підкреслює їхню ефективність і корисні компоненти



4) Анімація логотипу. Мінімалістична, проста, але ефектна

Про проект:

Nixora - зарубіжний бренд доглядової косметики, який готується до випуску на ринок.

Цей бренд будується на впевненості, самовираженні та індивідуальності. Це не просто косметика - це вибір бути собою, створювати свій стиль і залишати яскравий слід у цьому світі.



Моє завдання:

Передати місію бренду через візуальний стиль, зробити його впізнаваним і створити динамічні проморолики, що запам'ятовуються та відображають філософію Nixora.

Як я це зробила?

- Ключовий графічний елемент - градієнтна лінія, що символізує сяйво й енергію, яку дає догляд за шкірою. Вона проходить через весь візуальний стиль, створюючи фірмовий ефект «яскравого сліду».



- Плавні перетікання між сценами, що підкреслюють м'якість і догляд.



- Мінімалізм у композиції - акцент тільки на ключових елементах, без зайвих деталей.



- Динамічна типографіка - текст не просто бездумно з'являється, а рухається в такт, виділяючи ключові слова



- Саунд-дизайн - кожна анімація синхронізована з музикою, ритм підкреслює характер ролика. Музичний супровід динамічний, але ніжний, що підсилює емоції.