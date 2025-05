Анімаційний ролик 2D під ключ Сонячні панелі Net Billing

Ми зробили анімаційне відео про систему Net Billing, яка дозволяє ефективно використовувати сонячну енергію. Наша команда перетворила інформацію на цікаву персонажну історію, яка розповідає про всі переваги рішення компанії Alteco.

Ми вклалися у 4 тижні, створивши під ключ анімаційне відео.

Приємного перегляду!

We made an animated video about the Net Billing system, which allows you to use solar energy efficiently. Our team turned the information into an interesting character story that tells about all the benefits of Alteco's solution.

We managed to create a turnkey animated video in 4 weeks.

Enjoy the video!

Контакти:

+380991420533

https://7030.studio/you