Нове анімаційне відео від нашої студії для Tuni Service! Ми зібрали яскравих персонажів та іспанського диктора, щоб допомогти їм презентувати свою послугу - гарантію ремонту автомобілів протягом року. Чекаємо на ваше замовлення! 🚗🎬

A new animated video from our studio for Tuni Service! We have gathered bright characters and a Spanish announcer to help them present their service — a one-year car repair warranty. We are waiting for your order!

Контакти:

+380991420533

[email protected]

https://7030.studio/you