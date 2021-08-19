Анимационный ролик для Квант2

Анимационное видео в стиле Realistic идеально отображает стиль, энергию и индивидуальность любого бренда, а также демонстрирует его уникальность. Мы создали анимационный ролик для современного оператора по предоставлению комплексных телекоммуникационных услуг - Квант 2. С помощью Realistic, в ролике присутствует экшн: активные переходы и яркие персонажи точно привлекут внимание потенциальных клиентов.