Анимационный ролик для сервиса "Протокол"

Добрый день! Зовут меня Максим. Я занимаюсь созданием рисованных и анимационных видео под ключ.

С удольствием выполню Ваш заказ. Срок выполнения работ от 3 дней. Работаю быстро, качественно и ответственно. Вот ссылка на мое портфолио:

https://www.youtube.com/watch?v=cwv8PDvtrP8&list=PLmsdGFW8PMR1pGBX_n-GLThAB4VuQ4tSW

Мои контакты:

Viber:+380997252506

Telegram: animation_99

Телефон: +380997252506

Почта:[email protected]