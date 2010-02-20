Анимационный ролик портала "All HD Films"
Анимация
Добавлена117 просмотров
14 лет назад
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Анимационный ролик портала "All HD Films" выполнен в стилевом оформлении трейлера к фильму "Самый лучший фильм 2"
Использованное ПО: 3Ds Max, AfterEffects
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