Анимационный ролик портала "All HD Films"

Анимация
Добавлена
14 лет назад
117 просмотров
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Анимационный ролик портала "All HD Films" выполнен в стилевом оформлении трейлера к фильму "Самый лучший фильм 2"

Использованное ПО: 3Ds Max, AfterEffects

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