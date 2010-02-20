Анимационный ролик портала "All HD Films" (вар. 2)
Анимация
Добавлена148 просмотров
14 лет назад
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http://www.youtube.com/watch?v=bz2RMPr_Ss0
Анимационный ролик портала "All HD Films" выполнен в стилевом оформлении трейлера к фильму "Другой мир 3"
Использованное ПО: 3Ds Max, AfterEffects